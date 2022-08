Regjeringen lover mer i strømstøtte til folk flest

– Vi har jobbet intenst i en lang periode. Folk skal vite at vi håndterer dette. De skal være trygge på at de har strøm, og at de har råd til å betale regningene, sier Aasland til NTB

Når tiltakene vil komme, er imidlertid ikke klart ennå. Men statsminister Jonas Gahr Støre sier til TV 2 at regjeringen allerede i august kan legge en sak frem for Stortinget.

Tre spor

Ifølge Aasland jobber regjeringen langs tre spor:

Opprettholde nasjonal forsyningssikkerhet

Forbedrede støtteordninger til husholdningene

Støtte til næringslivet

Når det gjelder forsyningssikkerheten, vurderer regjeringen blant annet en regel om at når vannstanden i magasinene faller ned mot svært lave nivåer, skal fyllingen prioriteres og strømeksporten begrenses.

Hva som er lave nivåer, varierer med årstidene. Den er også ulik for de rundt 1.800 vannkraftmagasinene i Norge.

– Vi lager nå en konkret innramming for hvordan dette skal skje. Vi må sikre at vi ikke hvert år kommer i en svært anstrengt kraftsituasjon, fremholder Aasland.

Som kjent har fyllingsgraden mange steder vært på et historisk minimum den siste tiden.

Lover mer i støtte

Regjeringen har fått ramsalt kritikk for å være trege på banen med tiltak etter rekordhøye strømpriser i sommer, og onsdag ble det klart at det er flertall på Stortinget for å hasteinnkalle representantene i ferien i saken. Saken skal avgjøres av Stortingets presidentskap mandag.

Aasland frykter ikke at Stortinget eventuelt vil fatte vedtak som kan stikke kjepper i hjulene for regjeringens opplegg.

– Foreløpig ligger det ikke noen konkret sak på bordet, påpeker han.

– Høyre vil at strømstøtten skal økes til 90 prosent fra 1. september, kan det være aktuelt?