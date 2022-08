Atomforhandlingene gjenopptatt i Wien

Samtalene startet torsdag på luksushotellet Palais Coburg i den østerrikske hovedstaden. Til tross for at landene nå gjenopptar samtalene, er det ikke ventet at representanter fra USA og Iran møtes direkte.

Den iranske og russiske delegasjonen, som har vært tett alliert i forhandlingene, holdt et eget møte torsdag.

Også utsendinger fra Storbritannia, Kina, Frankrike, Tyskland og EU deltar i samtalene, som har som mål å sikre at Irans atomprogram forblir sivilt, og at de internasjonale sanksjonene mot landet dermed gradvis kan oppheves.

I slutten av juni var Qatar vertskap for indirekte samtaler mellom USA og Iran i håp om fremdrift i forhandlingene slik at USA slutter opp om avtalen.

EUs utenrikspolitiske sjef Josep Borrell la i forrige måned frem et kompromissforslag og oppfordret partene til å akseptere det for å unngå en farlig atomkrise.

Borrell sa at utkastet til revidert atomavtale inneholdt hardt tilkjempede kompromisser fra alle sider og «omtaler i detalj opphevelsen av sanksjonene samt trinnene som trengs for å gjenopprette avtalen fra 2015».

Tidligere president Donald Trump trakk i 2018 USA fra atomavtalen og gjeninnførte strenge sanksjoner mot landet.

