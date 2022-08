– Men vi er tydelige på at en sånn ordning må ha sterke begrensninger slik at den ikke kan utnyttes. Det må ikke tas utbytte eller bonuser i forbindelse med strømpakken. Det er skattepengene vi skal bruke, og da må vi være helt sikre på at det går til de bedriftene som har behov for det, sier hun.

Høyre: Glad de lytter

Utspillet til Støre møter blandede, men mer eller mindre kritiske reaksjoner hos den politiske opposisjonen. Fra flere kanter er holdningen at Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) kommer med for lite – og de gjør det for sent.

Høyre er godt fornøyd med at regjeringen går inn for det samme som partileder Erna Solberg foreslo før helgen: 90 prosent strømstøtte fra 1. september, men etterlyser konkrete tiltak for bedriftene som sliter med høye strømpriser.

– Jeg er veldig glad for at regjeringen lytter til Høyre og øker strømstøtten allerede fra 1. september, men det haster å få på plass en ordning for bedriftene, sier energipolitiker Nikolai Astrup i Høyre.

Rødt fastholder sitt krav om å avbryte stortingsferien for å få tatt grep om kraftkrisen. Energipolitiker Sofie Marhaug for Rødt på Stortinget understreker overfor NTB at hennes parti vil ha en makspris på 35 øre kilowattimen og full eksportstopp når fyllingsgraden i magasinene er for lav.

– Stortinget må samles for å ta stilling til regjeringens forslag og styrke dem der de er utilstrekkelige, sier hun.

KrF og FrP vil ha mer

KrF-leder Olaug Bollestad etterlyser strømtiltak for bedriftene og er ikke fornøyd med regjeringens tiltak for husholdningene.

– Jeg mener regjeringens strømforslag blir hult. KrF vil jobbe for en makspris på 50 øre og 100 prosent dekning over det, sier Bollestad til NTB.

Hun får støtte fra FrP-leder Sylvi Listhaug, som kaller regjeringens strømforslag for kraftløst. Også hun krever en makspris på 50 øre.

– Det er godt mulig Høyre er fornøyd med dette, siden de foreslo å gi det samme lommerusket selv nylig, men det er en hån mot folk. Det eneste som virkelig vil avhjelpe situasjonen, er FrPs forslag om 50 øre makspris på strøm for alle, også bedrifter, sier Listhaug i en kommentar til NTB.

Venstre støtter regjeringens forslag om økt strømstøtte fra 1. september:

– Det er ingen grunn til å vente med økt strømstøtte, sier Venstres talsperson for transport, miljø og energi Ola Elvestuen.

(NTB)