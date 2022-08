Fornybarselskap går inn i det britiske markedet

Magnora går inn i det britiske markedet for solenergi- og batterilagringstjenester ved å investere i utviklingen av et 60 MW solcelle-prosjekt og et 40 MWh batterienergilagringssystem (BESS)-prosjekt, som første skritt. Det fremgår av en melding fra selskapet mandag.

Magnora, sammen med en lokal utviklingspartner, skal utvikle prosjektene til en klar-til-bygge-fase, og deretter selge prosjektene. Selskapets utviklingspartner har tiårs erfaring med å utvikle energiprosjekter i Storbritannia, inkludert PV- og BESS-prosjekter.

Hovedaktiviteten de neste 12 månedene er å optimalisere prosjektene fra et miljømessig og teknisk perspektiv, sikre planleggingsgodkjenninger, kostnadseffektive nettkoblinger og forberede salgsprosessen, opplyses det.

(TDN Direkt)