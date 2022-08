– Øk tilbudet til det lokale markedet

Forrige uke sank oljeprisen med over 11 prosent, der nedgangen primært kom i forkant av OPEC+-møtet.

Mandag morgen kan trenden imidlertid virke å ha snudd. Spotprisen på brent-olje stiger med 1,73 prosent til en pris på 95,2 dollar per fat, samtidig som spotprisen på WTI-olje stiger med 0,75 prosent og et fat koster nå 89,25 dollar.

Tegn på svak oljeetterspørsel i USA har bidratt til prisfallet, mens den sterke arbeidsmarkedsrapporten i USA på fredag og handelsbalansetallene fra Kina søndag, som viste uventet høy eksportvekst i juli, trekker i motsatt retning, skriver TDN.

OPEC+

Under OPEC+-møtet onsdag ble det bestemt at kartellet skal øke oljeproduksjonen med om lag 100.000 fat per dag. De ga også informasjon om total produksjonskapasitet, informasjon som er relativt uvanlig.

To av de ledende OPEC-nasjonene Saudi Arabia og De forente Arabiske Emirater (UAE) er klare til å øke oljeproduksjonen signifikant dersom verden skulle oppleve en tilbudskrise til vinteren, skriver tre kilder til Reuters.

Under møtet informerte de om at de har liten overskuddskapasitet dersom det skulle inntreffe en tilbudskrise. Kildene mener imidlertid at både Saudi Arabia og UAE kan øke produksjonen betraktelig, men at de kun vil gjøre dette dersom det oppstår en tilbudskrise.

Gass i Asia

Det asiatiske gassmarkedet har fått et trøkk etter Australia, som er en stor aktør i gassmarkedet, signaliserte at de sannsynligvis vil senke gasseksporten. Den australske energikommisjonen skriver at de vil sørge for at innlands gasstilbud holder seg på et tilstrekkelig nivå, spesielt med tanke på den kraftige økningen i europeisk gassetterspørsel.

– Vi anbefaler ressursministeren å allokere mer gass til Australia for å beskytte energisikkerheten. Vi anbefaler også LNG-eksportører å øke tilbudet til det lokale markedet, skriver Gina Cass-Gottlieb, leder for den australske energikommisjonen ifølge CNBC.