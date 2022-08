Senatet i USA godkjente i helgen en reformpakke (Inflation Reduction Act) på over 400 milliarder dollar, som blant annet skal øke insentivene for klimainvesteringer.

Loven ble stemt gjennom med den minste margin, med stemmen fra visepresident Kamala Harris, som ga tallene 51-50. Alle demokrater stemte for mens alle republikanere var imot.

Pakken inkluderer 60 milliarder dollar i insentiver for å få fornybar energiproduksjon inn i USA. Disse inkluderer produksjonsskattefradrag for å akselerere amerikansk produksjon av solcellepaneler, vindturbiner, batterier og prosessering av kritiske mineraler. Planen inkluderer også investeringsskattefradrag for å bygge produksjonsanlegg for ren teknologi som lager elbiler, turbiner og andre produkter, ifølge Bloomberg News.

Pakken inneholder også forslag som vil tillate Medicare å forhandle ned medisinpriser, øke ressursene til å samle inn skatter og øke subsidiene under Affordable Care Act (helseforsikring).

Sammen med en ny minsteskatt på bedriftsoverskudd på 15 prosent og en særavgift på 1 prosent på tilbakekjøp av aksjer i bedrifter er planen å redusere statsunderskuddet med 300 milliarder dollar over tid.

På grunn av mange endringer i siste liten er det ingen detaljert fordeling av utgiftene, men totalt er det forventet å nå 430 milliarder dollar over en tiårsperiode, ifølge tidligere estimater fra Demokratene.

Pakken ble utviklet etter tøffe forhandlinger innad i det Demokratiske partiet og blir sett på som en suksess foran kongressvalget i november. Representantenes hus er ventet å stemme over pakken fredag denne uken.

TDN Direkt