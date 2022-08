Stortingets presidentskap skulle mandag avgjøre om det skulle innkalles til hastemøte om strømsaken i Stortinget.

I stedet falt presidentskapet ned på en mellomløsning: Regjeringen får én uke på seg til å komme med en tidsplan for de ulike strømtiltakene.

Neste tirsdag blir et eventuelt hastemøte vurdert på ny.

– I møtet som regjeringen hadde med de parlamentariske lederne i dag, ble det etterlyst en tidsplan på de ulike tiltakene. Vi etterlyser nå dette fra regjeringen, så vi får det på bordet før neste mandag. Da vil vi vurdere om det er behov for et møte på Stortinget, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

Prisene kan øke

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) hadde mandag møte med de parlamentariske lederne på Stortinget.

Der redegjorde han for de grepene regjeringen til nå har tatt: Å øke strømstøtten til husholdningene til 90 prosent av alle kostnader over 70 øre fra 1. september, at det nå jobbes med en støtteordning for næringslivet, og at det blir innført eksportbegrensninger dersom nivået i vannmagasinene kommer under normalen for årstiden.

Men dersom strømprodusentene blir pålagt å holde fyllingsgraden i vannmagasinene over et visst nivå, kan det føre til at strømprisene kan stige i tiden fremover.

– Slik som situasjonen er nå, vil klare beskjeder om å holde igjen på vannet gjøre at strømprisene faktisk kan øke noe, sier Aasland.

– Skal være trygge

Samtidig understreker han igjen at folk skal være trygge på at regjeringen håndterer saken.

– Folk skal være trygge på at de skal få slippe å betale for økningen gjennom støtteordningen som er etablert. Det er viktig at folk føler trygghet nå, fremholder Aasland.

Søndag ble det kjent at regjeringen innfrir Høyres krav om å innføre strømstøtte på 90 prosent allerede fra 1. september og ikke 1. oktober som opprinnelig planlagt.

– Kostnaden er foreløpig kalkulert på 23 milliarder kroner inneværende år, sier statsråden.