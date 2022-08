– Fortsatt oppsiderisiko i prisene

–På kort sikt vil spørsmålet være om vi vil greie å bygge de europeiske lagrene nok før vinteren gjennom import av norsk gass og LNG, i kombinasjon med sterk reduksjon av etterspørsel. I så fall vil vi kunne drive en «påtvungen balanse» i gassmarkedet, dog i kombinasjon med høye gasspriser, sier Knutsson.

Han sier imidlertid at med EUs forslag om å kutte etterspørsel med 15 prosent mellom august og mars i forhold til femårs gjennomsnittet vil det kreve en fortsatt høy gasspris for at etterspørselen skal reduseres – og for at Europa skal kunne tiltrekke seg LNG fra det globale markedet.

Sør-Korea er av landene utenfor Europa som vil kjøpe mer LNG for å fylle opp lagrene før vinteren, rapporterer Bloomberg News mandag. Det sørkoreanske energidepartementet presenterte mandag at de søker ytterligere laster av LNG for å imøtegå innenlandsk etterspørsel. Landet har som mål å løfte gasslagrene til omtrent 90 prosent innen november, fra dagens nivå på 34 prosent, skriver Bloomberg.

Pr mandag er gasslagrene i Europa omtrent 72 prosent fulle, ifølge Bloomberg.

–Markedet vil kunne roe seg litt ned dersom vi fortsetter den stødige veien mot å nå lagermålet på 80 prosent av kapasitet innen 1. november, men vil likevel være nervøst før vinteren, sier Knutsson, og understreker at risikoen for et videre fall i russisk eksport i kombinasjon med en kald vinter vil presentere en videre oppside for gassprisene.

Gass med levering i Storbritannia (NBP) er i øyeblikket ned 3 prosent til 363 pence pr termiske enhet, tilsvarende 43,8 dollar pr mmbtu. Gass med levering i Nederland (TTF) handles ned 0,2 prosent til 196 euro pr MWh, tilsvarende 58,9 dollar pr mmbtu.

(TDN Direkt)