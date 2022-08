USA sikter mot pristak for russisk olje

Det amerikanske finansdepartementet vil trappe opp innsatsen for å implementere og få global støtte for et pristak på russisk olje, melder Politico mandag.

Ifølge informasjon gitt til Politico, sikter tjenestepersoner ved finansdepartementet mot å implementere pristaket fra 5. desember, samme dato som nye restriksjoner mot Russland trer i kraft.

Rapporter sett av Politico indikerer at pristaket kan lande et sted mellom 40 og 60 dollar pr. fat.

Russlands produksjonskostnader er for tiden rundt 45 dollar pr. fat, og pristaket bør helst være over det, slik at Russland fortsatt har et insentiv til å produsere, ifølge tjenestepersonene.

– Det tekniske arbeidet med mekanismene til pristaket og andre styringsspørsmål er nesten ferdig, sier personer med innsikt i saken.

– Vi snakker med alle om dette, også andre land som har ulik politikk og syn på Russland. Men alle land har en felles oppfatning, å ha fornuftige energipriser, sier Elizabeth Rosenberg i finansdepartementet.

