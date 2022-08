Bedre for Magnora

Magnora fikk en justert ebidta på -1,1 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot -2,9 millioner kroner i samme periode året før.

Det fremgår av selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Resultatet før skatt ble på -13,5 millioner kroner (-10,0), av driftsinntekter på 4,3 millioner kroner (2,4).

– Interessen for fornybarprosjekter har økt betydelig det siste året og vi ser at mange kjøpere ønsker å gjennomføre oppkjøpsprosesser i forkant av Ready-to-Build-fasen med betydelige forskuddsbetalinger. I tillegg merker vi betydelig interesse for private porteføljer til priser over det vi har veiledet for i kvartalet for prosjekter som ikke har gått inn i Ready-To-Build-fasen ennå", heter det i en melding til kvartalsrapporten.

