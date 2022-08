– Flere av gigantene har vært flinke til å nedbetale gjeld

Like før klokken 07:40 tirsdag morgen stiger spot-prisen på brent-olje med 0,29 prosent til en pris på 96,7 dollar per fat. Samtidig stiger spot-prisen på WTI-olje med 0,33 prosent, og et fat koster nå 90,8 dollar.

Investeringsdirektør i Pickering Energy Partners Dan Pickering skriver til CNBC at han tolker de sterke andrekvartalstallene fra flere oljeselskaper som at oljesektoren har gode tider i møte.

– Selskapene har sterke kontantstrømmer, og mye av overskuddet gis tilbake til investorene i form av utbytte. Flere av gigantene har også vært flinke til å nedbetale gjeld, skriver han.

Han argumenterer videre for at mange oljeselskaper har sterke balanser, og at han tror oljeselskaper vil være vinneren i en potensiell resesjon.

Returnerer til russisk olje

Bloomberg skriver at sørlige land i Europa i stille har begynt å returnere til russisk olje, da EUs forbud mot kjøp av russisk olje ikke trer i kraft før om fire måneder. Leveranser av russisk olje til havner i Italia og Tyrkia er nå på det høyeste nivået på syv uker. Leveranser til middelhavsregionen er også på sitt høyeste nivå siden midten av juni.

Russlands sjøeksport av olje har stabilisert seg på rundt 500.000 fat per dag.