Goldman Sachs kutter oljeprisforventningene

Til tross for den siste tidens nedgang i oljeprisen, tror fortsatt Goldman Sachs på betydelig høyere oljepriser de neste to kvartalene, ifølge en oppdatering mandag.

Ifølge investeringsbanken vil oljemarkedet fortsette å være preget av en utilstrekkelig tilbudsside, og det vil kreve et fall i etterspørselen på topp av den pågående økonomiske nedturen, for å få oljemarkedet i balanse. Ifølge Goldman var en oljepris på 110 dollar i juni og juli ikke nok for å ende tilbudsunderskuddet.

Investeringsbanken har senket estimtatene for oljeprisen (brent) for tredje og fjerde kvartal, og forventer en oljepris på henholdsvis 110 og 125 dollar, fra tidligere 140 og 130 dollar.

Oljepris-estimatet for 2023 er den samme som tidligere på 125 dollar fatet.

Med de nye estimatene ser Goldman Sachs over 25 prosent oppside i oljeprisen, mot slutten av året og inn mot neste år.