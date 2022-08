Ordrene rant inn for Nel i det første kvartalet med tidligere Q-Free-sjef Håkon Volldal bak spakene. Ordreinntaket i andre kvartal var på 236 millioner kroner, opp 61 prosent fra samme kvartal i fjor.

– Aktivitetsnivået i andre kvartal resulterte i signeringen av den største ordren selskapet noen gang har mottatt, en kontrakt som vil ha betydelige positive effekter for selskapet, sier Nel-sjef Volldal.

Nel (Mill. kr) 2. kv./22 2. kv./21 Driftsinntekter 183 164 Driftsresultat −241 −149 Resultat før skatt* − 276,5

−314 Resultat etter skatt* − 274,5

−312

Fikk megaordre

Bestillingen han snakker om er for en 200 megawatt (MW) alkalisk elektrolysør-stack. Ordren var på 45 millioner euro, men Volldal røper nå at verdien potensielt kan doble seg i verdi.

– I tillegg til å gi betydelig positiv påvirkning på Nel som selskap, viser det også at markedet for grønn hydrogen beveger seg i riktig retning, sier han.

Ordrereserven var på 1.439 millioner kroner, opp 33 prosent fra andre kvartal i 2021, og opp 12 prosent fra første kvartal i år.

Omsetningen fikk seg også et løft i andre kvartal. Totalt omsatte Nel for 183 millioner kroner fra 164 millioner i samme periode i fjor. Det er derimot en betydelig nedgang fra forrige kvartal, da omsetningen havnet på 213 millioner kroner.

Nel forsetter også å brenne kontanter. Kontantbalansen var på 3.646 millioner kroner i andre kvartal i år, mot 3.940 millioner kroner ved slutten av foregående kvartal.

Utvider Herøya

I kvartalsrapporten fremgår det at styret i Nel har godkjent en ytterligere utvidelse av fabrikken på Herøya. Nel vil investere i enda en produksjonslinje på 500 MW, noe som vil gi en total kapasitet på 1 gigawatt (GW) for hele anlegget.

Kostnadene for den nye linjen vil være på 35 millioner euro, og den ventes å være i drift i april 2024.

– Nå etterspørselen er tilstede, vil vi utvide kapasiteten. Kontrakten på 200 MW som vi nylig fikk, vil ikke være en engangshendelse, og ettersom vi ser muligheter for ytterligere store kontrakter i nær fremtid, har vi bestemt oss for å utvide kapasiteten , sier Volldal.

Brenner kontanter

Det var på forhånd ventet at Nel skulle levere et driftsresultat på negative 124 millioner kroner, men økte personalkostnader og råvarekostnader dro kostnadene langt over analytikernes estimater.

Opptrapping av organisasjonen påvirker lønnsomheten i negativ grad. I tillegg har Nel møtt på problemer i leverandørkjedene, med forsinkede leveringer.