Hydrogenselskapet Nel leverte langt under analytikernes forventninger med skuffende tall for både omsetning og resultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) i årets andre kvartal. Bruttomarginen falt også til 27 prosent fra 32 prosent fra forrige kvartal. Analytikerne kommer nå ut med reviderte estimater og Gard Aarvik i Pareto Securities har funnet frem kniven.

– Dyrt, dyrt, dyrt

Meglerhuset reduserer omsetningsforventningene med 13 prosent i gjennomsnitt for de neste to årene, og reduserer EBITDA-forventningen med 50 millioner til minus 680 millioner kroner for 2022, ifølge analysen med navnet «Ran på høylys dag», som gjentar kursmålet på 7 kroner.

Ifølge meglerhusets estimater vil driftsresultatet først bli positivt i 2027.

«Med utviklingen i bruttomarginen og driftsutgiftene må selskapet omsette for nært 5 milliarder kroner for å gå i null på EBITDA-nivå», skriver Aarvik i analysen. Dette er fem ganger den forventede omsetningen for i år.

«Selv om vi er positive til Nels vekstutsikter, er verdsettelsen rett og slett for høy», ifølge Pareto.

Meglerhuset peker på at risikoen knyttet til konkurranse, teknologi, politikk og markedsveksten «ikke er i nærheten av» å være reflektert i verdsettelsen.

Excel-gymnastikk

Til tross for at Paretos estimater forutsetter en årlig omsetningsvekst på 37 prosent til 2030 vil selskapet først generere fri kontantstrøm fra 2028, ifølge analysen. Mye av kursmålet baseres derfor på forventningene i tiårene etter.

Meglerhuset forventer da en fri kontantstrøm på over 19 milliarder kroner, og kommer slik frem til en verdivurdering på 6,4 kroner aksjen. Dette er betydelig lavere enn dagens aksjekurs på over 15,5 kroner, et nivå som også er høyere enn Paretos bull-scenario på 15,4 kroner aksjen.

«Nel prises til en betydelig premium i forhold til sammenlignbare selskaper - noe som ikke kan rettferdiggjøres da konkurrentene også lander store kontrakter med større kunder», skriver Pareto.



I Paretos bear-scenario, som også forutsetter en 20 prosents årlig omsetningsvekst frem til 2030 lander meglerhuset på en verdivurdering på 1,6 kroner pr. aksje. Dette tilsvarer en nedside på drøye 90 prosent fra dagens kurs. Spriket i scenariene til Pareto tilsvarer rundt 20 milliarder kroner, og impliserer usikkerheten knyttet til utviklingen videre.

Meglerhuset spår nå at konsensusestimatene skal videre ned.