Sender mer gass til Ungarn

Den russiske gassgiganten Gazprom skal ifølge Bloomberg, som siterer en kilde i det ungarske utenriksdepartementet, ha begynt å øke gasstilførselen til Ungarn.

Beslutningen kommer etter at statsminister Viktor Orbans regjering har bedt om mer gass for å sikre energitilbudet i vinter.

Opptrappingen av gasstilførselen startet fredag, og Gazprom vil nå øke tilførselen med 2,6 millioner kubikkmeter gass pr. dag for resten av august, ved å ta i bruk TurkStream-rørledningen som går gjennom Balkan.

Videre skriver Bloomberg at samtalene fortsetter rundt ytterligere gassvolumer for september. Ungarn ønsker å anskaffe 700 millioner kubikkmeter med gass utover det som allerede er ligger landets flerårige avtale med Gazprom, for å øke reservene.