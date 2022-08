Ukraina vil ha sanksjoner mot russisk atomindustri

Russland bruker kjernekraftverket i Zaporizjzja sør i Ukraina til å skremme folk og som utpressing overfor Ukrainas ledere og hele verden, uttalte president Volodymyr Zelenskyj i sin daglige videotale sent lørdag kveld.

Ukraina og Russland har i flere dager beskyldt hverandre for å angripe kjernekraftverket, som er det største ikke bare i Ukraina, men også det største i Europa.

Russland er en atommakt i militær sammenheng, men landet er også en stor aktør i sivil kjernekraftindustri. Russland bygger kjernekraftverk i en rekke land verden rundt.

Zelenskyj anklager russiske styrker for å bruke det russiskokkuperte atomkraftverket som en festning der soldatene beskyter småbyene Nikopol og Marhanez på den andre siden av elven Dnipro.

Han advarer om at utplassering av russiske soldater på kjernekraftverket «øker strålingstrusselen mot Europa til et nivå som ikke fantes selv i de vanskeligste øyeblikkene under den kalde krigen».

Zelenskyj ber derfor om handling fra Vesten og oppfordrer til sanksjoner mot russisk kjernekraftindustri.

(NTB)