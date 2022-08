Brems i norsk krafteksport skal hasteutredes

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) har gitt energiregulatoren RME i oppdrag å vurdere hvilke tiltak som kan innføres for å bremse krafteksporten i situasjoner der forsyningssikkerheten i Norge trues, melder TV 2.

I et brev datert 10. august ber Olje- og energidepartementet RME om å vurdere hvilket handlingsrom Norge har for å begrense kraftoverføringen til utlandet i tilfelle det skulle bli nødvendig for å sikre nasjonal forsyningssikkerhet for strøm.

RMEs oppdrag er å se nærmere på de tekniske og juridiske sidene ved saken.

Svarfristen er satt til tirsdag kommende uke og departementet vil da ha en foreløpig vurdering fra RME.

– Vi jobber med vurderingene og tar sikte på å oversende dem til departementet innen fristen, sier RME-direktør Tore Langset til TV 2.

RME ligger under Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og ble opprettet i forbindelse med at Norge gikk inn i EUs energibyrå Acer.

(NTB)