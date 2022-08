Rekordresultat for verdens største oljeselskap

Oljeprisen har seilt på skyhøye nivåer blant annet som følge av Russlands invasjon av Ukraina og gjenåpningen etter pandemien.

Det kommer for alvor til syne i oljegiganten Saudi Aramcos regnskapstall for andre kvartal.

Det statlige oljeselskapet fikk ett et nettoresultat på rekordsterke 48,4 milliarder dollar i andre kvartal, tilsvarende over 460 milliarder kroner. Til sammenligning hadde Saudi Aramco 25,5 milliarder dollar på bunnlinjen i samme kvartal i fjor.

Selskapet skriver selv i kvartalsrapporten at økningen primært ble drevet av høyere oljepriser og solgte volumer, i tillegg til sterke marginer på raffineringsvirksomhet og høyere nedstrømsmarginer.

– Det rekordsterke kvartalsresultatet reflekterer økende etterspørsel etter våre produkter. Selv om det fortsatt er volatilitet i globale markeder og økonomisk usikkerhet, har hendelser i løpet av første halvår støttet vårt syn om at pågående investeringer i vår industri er viktig. Både for å sikre at markedene har nok tilbud og for å fasilitere for energiovergangen, sier kosnernsjef Amin H. Nasser i Saudi Aramco.

– Faktisk så venter vi at oljeetterspørselen vil fortsette å vokse i resten av tiåret, til tross for kortsiktige prognoser om negativt press på økonomien, sier han.

Selskapet har besluttet å dele ut utbytte på 18,8 milliarder dollar for andre kvartal, med utbetaling i løpet av tredje kvartal. I tillegg har Saudi Aramco delt ut en aksje til aksjonærene for hver tiende aksje de eier.