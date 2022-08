Oljeekspert: – Tynger etterspørselen på toppen av resesjonsfrykt

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,01 prosent til 97,16 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,93 prosent til 91,23 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 97,57 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

– Fornyede covid-19-nedstengninger i Kina tynger etterspørselen på toppen av resesjonsfrykt, sier Vandana Hari i Singapore-baserte Vanda Insights, ifølge TDN Direkt.

Kinas sentralbank annonserte mandag et uventet rentekutt.

Hari påpeker at muligheten for at iransk forsyning skal komme tilbake bidrar til det negative sentimentet.

Enorme overskudd

Årets kraftige oljeprishopp har ført til rekordinntjening for produsentene. Giganten Saudi Aramco nær doblet sitt nettoresultat i andre kvartal, fra 25,4 til 48,4 milliarder dollar.

– Faktisk forventer vi at oljeetterspørselen vil fortsette å stige resten av tiåret, til tross for negativt økonomisk press på kortsiktige globale prognoser, sier Saudi Aramco-sjef Amin H. Nasser i en kommentar, ifølge TDN Direkt.