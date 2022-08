MPC Energy Solutions taper millioner på driften

MPC Energy Solutions fikk et driftsresultat på -1,6 millioner dollar i første halvdel av 2022, mot -1,7 millioner samme periode året før.

Gitt de forventede forsinkelsene og en utsettelse av kommersiell driftsdato for selskapets kraftvarmeanlegg Neol CHP i Puerto Rico, reduserer MPC Energy Solutions sine utsikter for hele året 2022 til 3,5 millioner dollar for omsetning og 2,2 millioner dollar for EBITDA på prosjektnivå. Tidligere hadde de guidet om henholdsvis 4,5-5,0 millioner og 3,1-3,5 millioner.

TDN Direkt