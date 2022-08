Aasland: Strømstøtten kan vare ut 2023

– Vi går en vinter i møte hvor prisene kommer til å være høye. Mest sannsynlig gjennom hele vinteren. Vi kommer til å møte et veldig høyt prisnivå inn i 2023 og gjennom 2023, sa olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) på den store energidebatten i Arendal tirsdag.

Han sier det dermed er sannsynlig at man har behov for en slik ordning som i dag, også gjennom 2023.

Dagens strømstøtteordning varer til mars 2023, og Aasland utelukker dermed ikke at den kan bli utvidet utover dette.

«Normal» strømpris

Han ga følgende svar på spørsmålet om hvor lenge regjeringen kan fortsette ordningen:

– Så lenge prisene er unormalt høye. Og det er de nå. Vi må få kontroll på situasjonen og få stabilitet. Vi er opptatt av at husholdningene skal være trygge, at familiene skal være trygge.

Hva som vil være en «normal» strømpris framover, er imidlertid vanskelig å si, erkjenner han overfor NTB.

– Det er jo en form for marked i kraftsystemet vårt. Vi må sørge for at vi har tilstrekkelig tilgang på rimelig energi, det er regjeringens klare mål, sier han og viser til regjeringens planer for satsing på havving, vindkraft på land og Enøk-tiltak.

Ikke bærekraftig

– Men det er om å gjøre å bruke energien optimalt. Det kommer vi med en handlingsplan for i tilknytning til statsbudsjettet for 2023.

En strømstøtteordning for bedriftene skal også legges fram i forbindelse med statsbudsjettet. Detaljene er imidlertid ikke kjent.

– Strømstøtten koster mange titalls milliarder i året. Er det bærekraftig?

– Nei, det er ikke det. Derfor må vi finne langsiktige løsninger som stabiliserer energibildet, både når det gjelder forsyning og priser. Vi må bygge ut mer kraft slik at vi har et overskudd av kraft i Norge. Det vil stabilisere prisene, sier Aasland.

(NTB)