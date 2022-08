Equinor inngår samarbeid om ren energi

Equinor har inngått en ikke-eksklusiv samarbeidsavtale med United States Steel Corporation og Shell for å fremme et samarbeidssenter for ren energi i Ohio i USA.

Det fremgår av en melding tirsdag.

Samarbeidssenteret vil fokusere på avkarboniseringsmuligheter som inkluderer utnyttelse og lagring av karbonfangst (CCUS), samt hydrogenproduksjon og -utnyttelse, opplyses det.

Utviklingen av dette knutepunktet, og dets tilhørende infrastruktur, vil generere nye, bærekraftige arbeidsplasser, stimulere økonomisk vekst og bidra til betydelige reduksjoner i karbonutslipp, heter det i meldingen.

