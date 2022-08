Åttegangeren for energiselskap

Alternus Energy Group fikk et driftsresultat på 4,9 millioner euro i andre kvartal 2022, mot 0,6 euro i samme periode foregående år, fremgår det av selskapets kvartalsrapport onsdag.

Ebitda for kvartalet endte på 6,4 millioner euro av en omsetning på 2,0 millioner euro.

Selskapet har ved utgangen av kvartalet 168 MWp i drift i solparker i fem land i Europa og en ordrereserve på over 748 MW av solparker som eies og er under utvikling. Ytterligere 412 MW med solenergiprosjekter er nå under bindende kjøpskontrakter.

Til tross for betydelige globale motvinder, usikkerheten forårsaket av covid-19-pandemien og konflikten mellom Russland og Ukraina, planlegger konsernet å fortsette å kjøpe solcelleparker og fortsette å utvide porteføljen, fremgår det av rapporten.

(TDN Direkt)