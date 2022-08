Siva, statens selskap for industrivekst, har vedtatt et strategisk samarbeid med Morrow Batteries for å bygge batterifabrikk, melder næringsminister Jan Christian Vestre under Arendalsuka.

De to selskapene går nå sammen for å etablere et felles eiendomsselskap for bygging av fabrikken, hvor Siva skal ta 67 prosent av investeringen på totalt 480 millioner kroner.

Investeringen gjelder bygget til Batterifabrikk 1, som er det første av fire planlagte byggetrinn. Tomten er ifølge Siva ferdig opparbeidet og rammetillatelse er innvilget, og det satses nå på byggestart i september.

Batteristrategi

Frem mot 2040 forventes det et behov på 30-40 nye storskala batterifabrikker i Europa.

Norges første batteristrategi ble lansert i slutten av juni, og presenterte ti grep for hvordan Norge skal videreutvikle en sammenhengende og lønnsom batteriverdikjede, og Siva vil være en sentral aktør i denne satsningen.

– Før sommeren la regjeringen frem veikart for grønt industriløft og Norges første batteristrategi. Der ga vi et tydelig løfte om at staten skal stille opp med kraftfulle virkemidler for å få fortgang i den grønne industrialiseringen. Samarbeidet om batterifabrikk i Arendal er et konkret eksempel på at vi setter handling bak ordene, sier Vestre i en kommentar.

Planen er at Batterifabrikk 1, som blir liggende på Eyde i Arendal, skal stå klar i 2023. Den vil få totalt 19.000 kvadratmeter grunnflate og 8.000 kvadratmeter mesaninetasje, og vil kunne produsere mer enn 1 GWh battericeller årlig.

Hele prosjektet er ventet å stå ferdig i 2028, og vil da ha en årlig produksjonskapasitet på 43GWh.