Samlet kontantutbytte fra Equinor på 3,86 kroner

Equinor annonserte 4. mai 2022 et ordinært utbytte pr. aksje på 0,20 dollar og et ekstraordinært utbytte på 0,20 dollar pr aksje for første kvartal 2022.

NOK-beløpet pr aksje er basert på gjennomsnittlig USDNOK valutakurs satt av Norges Bank for perioden pluss/minus tre virkedager fra eierregisterdato 12. august 2022, totalt syv virkedager.

Gjennomsnittlig valutakurs satt av Norges Bank for denne perioden var 9,6405. Samlet kontantutbytte per aksje på 0,40 dollar for første kvartal 2022 er dermed 3,8562 kroner, fremgår det av en melding torsdag.

(TDN Direkt)