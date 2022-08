Bensinprisen har falt de siste ukene som følge av lavere oljepris. Det har gjort at det enkelte dager i august har vært bensinpriser på under 20 kroner literen.

Det at oljeprisene har vendt snuten nedover sørget også for at snittprisen på bensin falt i juli. I gjennomsnitt kostet en liter 95 blyfri 25,06 kroner – ned 4,2 prosent eller 1,10 kroner fra juni– viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Bensinprisene er fremdeles vesentlig høyere enn det de var for ett år siden. I juli 2021 kostet en liter bensin i snitt 16,95 kroner. Det gir en økning på 47,9 prosent på bare 12 måneder.

Prisen på diesel var på derimot omtrent uendret i juli. Snittprisen var på 24,64 kroner, som er en økning på 6 øre.

Salg av petroleumsprodukter i juni 2020, 2021 og 2022. Tall i millioner liter. Petroleumsprodukt 2022 2021 2020 Andre produkter 41 54 59 Fyringsparafin og fyringsolje 4 3 2 Marine gassoljer 169 179 175 Anleggsdiesel 80 87 85 Autodiesel 249 254 255 Bilbensin 90 94 100



I juli endte samlet salg av bilbensin og diesel på 330 millioner liter. Det er en nedgang på 9,3 prosent sammenlignet med salget i juli i fjor.

Salget av bilbensin falt med 17 millioner liter og endte på 97 millioner liter. Noe av grunnen til at bensinsalget har falt såpass som det har gjort kan også skyldes at bilparken i Norge utvides med stadig flere elbiler, noe som naturlig nok får konsekvenser for bensinsalget.

I juli ble det registrert 7247 nye personbiler og nullutslippsbilene hadde hele 71 prosent markedsandel i juli, ifølge Opplysningsrådet for veitrafikken. Samme måned i fjor var markedsandelen 64 prosent.