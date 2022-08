Fjordkraft-aksje får kursmålet oppjustert

Pareto Securities oppjusterer kursmål på Elmera Group til 35 kroner pr aksje, fra tidligere 32 kroner pr aksje og opprettholder kjøpsanbefaling.

Det fremgår av en analyse publisert torsdag.

Pareto skriver at Elmera Group ser ut til å være tilsynelatende gode til å navigere i markedet, til tross for vanskelige markedsforhold. Meglerhuset mener selskapet leverte resultater for andre kvartal betydelig over forventning.

(TDN Direkt)