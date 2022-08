Forbundsleder: Rec Solar har på ingen måte gitt opp

– I dagene og ukene som kommer, vil vi både ha fokus på medlemmene våre, som etter alt å dømme møter permitteringsvarsel, og jobbe mot både bedrift og myndigheter for at produksjonen skal fortsette her i landet, skriver forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi i en epost til NRK.

Torsdag kveld ble det kjent at Rec Solar Norway i Kristiansand og Porsgrunn vurderer å stanse produksjonen i inntil 26 uker på grunn av de høye strømprisene. En endelig avgjørelse vil bli tatt de nærmeste dagene.

– Vi har på ingen måte gitt opp at Rec Solar skal velge å bli værende i Norge, understreker Alfheim.

Ifølge Fædrelandsvennen hadde Rec Solar, som produserer solenergisystemer for hjem, bedrifter og verktøy, et underskudd på nesten 2,4 milliarder kroner i 2021. Det er fire ganger så mye som inntektene.

NTB har forsøkt å kontakte administrerende direktør i selskapet, Jan Eno Bicker, fredag, men har foreløpig ikke lyktes i å få tak i han.

(NTB)