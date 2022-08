Støre lover ingen støtte til REC Solar

– Det er vanskelig å si noe når vi ikke vet flere detaljer. Jeg har registrert at dette er et selskap som har hatt ganske store økonomiske problemer, også før strømkrisen. Jeg er ikke kjent med om de har fastpriskontrakter eller hvordan det er innrettet. Så det kan jeg nesten ikke kommentere, sier Støre til Dagens Næringsliv.

Bedriftsledelsen var fredag i dialog med de tillitsvalgte om mulige permitteringer, og ifølge Fædrelandsvennen vurderer ledelsen om driften innstilles midlertidig eller legges helt ned.

I juli var strømregningen til selskapet på 60 millioner kroner. Administrerende direktør Jan Enno Bicker bekrefter overfor NRK at de nå er i dialog med myndighetene om strømstøtte, men at det tar for lang tid.

– Selv om det er antydet at støtten blir vedtatt i september, vil det nok ta lengre tid før den blir effektiv. REC Solar kan ikke vente så lenge, men hvis myndighetene kommer med strømstøtte raskt er vi «Back in business», sier Bicker til rikskringkasteren.

Det er ifølge direktøren planlagt et møte med myndighetene allerede neste uke. Det ventes også en pressemelding om situasjonen. NRK har fått opplyst fra kilder at det er usikkert om denne vil komme i dag.

