Næringsministeren besøker Rec Solar mandag

Nærings- og fiskeridepartementet opplyser at besøket starter klokka 9.30 mandag ved fabrikken i Kristiansand og at det varer cirka en time. Møtet er tenkt som et internt «lyttemøte» for å høre om bedriftens erfaringer med høye strømpriser.

Vestre sa fredag til NTB at det er synd at selskapet planlegger å sette produksjonen på pause.

– Jeg forstår godt at strømprisene gjør situasjonen utfordrende for mange av bedriftene våre. Regjeringen jobber som kjent med nye strømtiltak for næringslivet. Det er for tidlig å si noe om hvordan dette vil virke inn på situasjonen til Rec Solar, sa han.

Rec Solar-sjef Jan Enno Bickers pressetalsperson bekreftet fredag overfor E24 at produksjonen vil stanse midlertidig fra 3. september. Han sa samtidig at de «dypt beklager denne uunngåelige beslutningen».

Strømprisene i Norge har de siste ukene slått stadig nye rekorder. Regjeringen har varslet at de jobber med strømtiltak til næringslivet, men detaljene i ordningen er ikke klare.

