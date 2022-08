Oljeprisen faller

Brent-oljen er mandag morgen ned 1,34 prosent til 95,42 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,75 prosent til 89,18 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 96,46 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Det hvite hus opplyste i helgen ifølge TDN Direkt at lederne i USA, Storbritannia, Frankrike og Tyskland fortsetter å diskutere Irans svar på forslaget om en oppdatert atomavtalen mellom partene.

– Den globale balansen for resten av året er ikke like stram som mange forventet, med russisk forsyning som holder bra. Selv om det kan ta flere måneder for Iran å få produksjonen tilbake til nivåene før sanksjonene i tilfelle en avtale blir inngått, på kort sikt, bør de fortsatt være i stand til å øke eksporten gjennom lagrene sine, sier sjefstrateg for råvarer hos ING Groep NV, Warren Patterson, ifølge nyhetsbyrået.

Prisene tynges ifølge TDN Direkt også av svakere etterspørsel fra Kina, grunnet lavere kraftbehov i enkelte områder.

Kinas sørvestlige provins Sichuan opprettet i forrige begrensninger i strømforsyningen til hus, kontorer og kjøpesentre på grunn av alvorlig kraftmangel drevet av ekstreme hetebølger og tørke.