Cadeler fikk et driftsresultat på 12,61 millioner euro i første halvår 2022, sammenlignet med 7,74 millioner i samme periode året før.

Omsetningen var i perioden på 43 millioner euro, opp fra 32,3 millioner, mens EBITDA endte på 22,9 millioner euro, mot 15,5 millioner i andre kvartal 2021.

Selskapet skriver at de snevrer inn guidingen for resten av året på grunn av oppstrømforsinkelser. Dermed forventes omsetningen for 2022 nå til 96-106 millioner euro. EBITDA-guidingen har også blitt snevret inn og forventes nå å bli 56-65 millioner euro, mot tidligere 56-70 millioner euro.

– Vi har innsnevret guidingen vår på grunn av oppstrømforsinkelser i pågående prosjekter, noe som har ført til refasering av inntekter inn i 2023. Vår egen operasjonelle ytelse har oppfylt eller overgått kontraktsmessige forventninger, og dermed vil vår totale inntekter på eksisterende prosjekter overstige de opprinnelige kontraktsfestede verdiene, sier adm. direktør i selskapet, Mikkel Gleerup.

«Selskapets flåte fortsetter å være etterspurt og kapasiteten er fullbooket frem til 2026. Ordrereserven utgjør for tiden 547 millioner euro», heter det i rapporten.

(TDN Direkt)