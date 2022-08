Analytiker: – En av de største truslene for kollaps i oljeprisen

Brent-oljen er tirsdag morgen opp 0,66 prosent til 97,12 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,75 prosent til 91,04 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat Nordsjøolje omsatt for 92,80 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

«Oljeprisen var på vei mot 90 dollar fatet igjen i gårsdagens handel, men det var før meldinger om mulige produksjonskutt fra Opec+ grunnet «lave priser» kom. Gårsdagens melding fra Opecs viktigste medlem Saudi-Arabia, overrasket de aller fleste, gitt at «høye» oljepriser og rekordsterk dollar er en av de største truslene for global resesjon med tilhørende kollaps i oljeprisen», skriver Nordnet-analytiker Roger Berntsen i sin morgenkommentar.

«Produksjonen burde kanskje økes i disse dager, om mulig, dersom målet er å maksimere oljeinntektene over tid?», spår analytikeren, som samtidig mener det kan tenkes at Opec-landene, med Saudi Arabia i spissen, frykter at iransk olje igjen skal bringes på det åpne markedet dersom de skulle godta det siste utkastet fra EU om en nye atomavtale.

«Med andre ord er det ikke lett å bli klok på Opec i disse dager», påpeker han.

Saudi-Arabias energiminister, prins Abdulaziz bin Salman, uttalte selv til Bloomberg News at Opec+ kan bli nødt til kutte produksjonen for å stabilisere et volatilt marked, melder TDN Direkt.

– Ekstrem volatilitet og mangel på likviditet betyr at terminprisene stadig blir mer frakoblet fra fundamentale forhold, sa bin Salman til nettstedet.