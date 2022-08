BW-anlegg har startet på Gabon-reisen

BW Energys offshore produksjonsanlegg, «BW MaBoMo» (tidligere «Hibiscus Alpha»), har startet seilingen til Gabon og er for tiden ombord et tungløftfartøy på vei til Dussafu-lisensen offshore Gabon, hvor anlegget vil bli installert for å produsere olje fra Hibiscus og Ruche-feltene. Det fremgår av en melding tirsdag.

«BW MaBoMo» forventes å ankomme feltet i slutten av september for installasjon og oppkobling med første olje planlagt sent i første kvartal 2023.

Hibiscus/Ruche-utbyggingen forventes å øke bruttoproduksjonen med 30.000 fat pr. dag når alle de innledende seks horisontale produksjonsbrønnene er i gang, opplyses det.

(TDN Direkt)