Kraftverkene i Røldal-Suldal (RSK) ble bygget av Hydro på midten av 1960-tallet med formål å forsyne Karmøy-fabrikker som ble bygget samtidig med strøm. Alle de opprinnelige fem kraftverkene ble satt i drift i løpet av 1967.

I 2021 slo Hydro og Lyse sammen sine vannkraftverk på sørvestlandet til selskapet Lyse Kraft, og nå ønsker det nyopprettede selskapet å gå videre med planer om å ruste opp kraftverkene for å kunne produsere mer fornybar energi, opplyser selskapet i en pressmelding tirsdag.

VIL INVESTERE: Lyse og konsernsjef Eimund Nygaard. Foto: Lyse

Vil dempe prisene

– Med den planlagte veksten i forbruk, vil Norge kunne gå fra et kraftoverskudd til et kraftunderskudd. Økt produksjon av fornybar kraft er nødvendig for å forhindre dette, og vil også kunne bidra til å dempe høye priser i fremtiden, sier Lyses konsernsjef Eimund Nygaard.



Kraftverkene er om lag 60 år gamle og infrastrukturen er lite tilpasset dagens kraftmarked. Blant annet har de forholdsvis lav installert effekt. Dette medfører at kraftverkene har begrenset fleksibilitet til å produsere kraft når etterspørselen er størst. I tillegg har noen nedbørsfelter liten magasinkapasitet, slik at mye vann ikke utnyttes i perioder med snøsmelting og mye nedbør.

Etappevise investeringer

Dette gjør at Lyse nå ønsker å bygge nye vannveier i tillegg til tre nye kraftverk. Dette vil kunne øke kraftproduksjonen med 200-250 GWh/år og gi 600 MW ny installert effekt. Det tilsvarer strømforbruket til 10 000 – 12 500 husstander, og en nær dobling av den installerte effekten.

Kostnadsestimatet er foreløpig beregnet til å komme på mellom 4 og 5 milliarder kroner, og det er ventet at de vil skje etappevis over en periode på 10-15 år.

– De nye skattereglene med innføringen av kontantstrømskatt fra 2021 gjør at det har blitt langt mer attraktivt å investere i vannkraft. Dette prosjektet er et bevis på det, sier Nygaard.

Lyse vil nå bruke tid på å gå grundig gjennom de ulike prosjektene både teknisk og økonomisk. Målet er å kunne sende søknad om konsesjon første halvår 2023, i forbindelse med revisjonen av konsesjonsvilkårene for Røldal-Suldal-anleggene.