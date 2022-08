Cadeler avviser behov for finansiering nå

Administrerende direktør Mikkel Gleerup sier at Cadeler ikke har noen planer om å gå til markedet for å skaffe finansiering nå. Det svarer han på et spørsmål under selskapets presentasjon om hvordan selskapet forventer å finansiere investeringer de kommende årene.

Cadeler er nå er i en fase hvor de evaluerer hvilket alternativt som best for selskapet, ifølge ham.

Cadeler fikk et driftsresultat på 12,61 millioner euro i første halvår 2022, sammenlignet med 7,74 millioner i samme periode året før.

TDN Direkt