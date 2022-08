Ålesund-rederi landet lange kontrakter

Volstad Maritime og Helix Robotics Solutions har inngått avtale om femårig forlengelse av kontraktene for konstruksjonsskipene (CSV) Grand Canyon II og Grand Canyon III, går det frem av en pressemelding tirsdag.

Helix Robotics Solutions er selskap i det britiske Helix Energy Solutions-konsernet.

Skipene har jobbet for Helix siden henholdsvis 2015 og 2016. Kontraktsforlengelsen for Grand Canyon II gjelder fra januar 2023 og ut 2027, mens den for Grand Canyon III gjelder fra mai 2023 til og med samme måned i 2028 – uten opsjoner for ytterligere forlengelse.

Kontraktene gjelder for prosjekter på tvers av flere energisektorer, deriblant offshore vindkraft.

Som en del av vilkårene for forlengelsen har Ålesund-baserte Volstad forpliktet seg til å oppgradere begge skipene med nye batteripakker som reduserer drivstofforbruket.

Skipene som i sin tid ble levert fra Myklebust Verft er designet for drift under tøffe værforhold, og kan ved hjelp av fjernstyrte farkoster (ROV) operere ned til 3.000 meters dybde.