Installerte 810 solcellepaneler på hovedkontoret

Würth Norge har installert et massivt solcelleanlegg på hovedkontoret i Nittedal. Intet mindre enn 810 paneler har fått permanent plass på taket.

– Som et ledd i vårt bærekraftsarbeid har vi nå dekket store deler av vårt lagertak med solcellepaneler. Målet er å kunne generere ren og fornybar strøm til eget bruk her på hovedkontoret, sier HMS- og bærekraftsjef i Würth Norge, Christopher Granung.

Panelene leverer 455 watt hver, som betyr at selskapet vil være egenforsynte med 10-30 prosent av deres årlige energiforbruk.

– Under ideelle forutsetninger betyr det opp mot 320.000 kWh per år. Dette tilsvarer strømforbruket til rundt 20 norske husholdninger pr. år, sier Granung.

Würth planlegger å utvide etter de har høstet erfaring fra solcelle-prosjektet.

– Med over 700 ansatte i Norge, og 83.000 på verdenbasis er Würth et ikke ubetydelig selskap. Det er fascinerende å se hvor mye som oppnås raskt når et selskap som vårt setter bærekraft på agendaen og starter innhøstingen av lavthengende frukt, sier adm. direktør Svein Oftedal.

– Langsiktige mål med tilhørende tiltaksplaner for bærekraft er helt avgjørende for oss, men samtidig ønsker vi først og fremst å kommunisere det vi har oppnådd og ikke det vi ønsker å få til, legger han til.