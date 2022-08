Hevder USA utsetter atomavtalen

– Amerikanerne prokrastinerer og den europeiske parten er inaktiv. Amerika og Europa er mer avhengige av å komme til en enighet enn det Iran er, sa talsmann Nasser Kanaani i det Iranske utenriksdepartementet, i følge Reuters.

Washington har derimot benektet beskyldningene.

– Forestillingen om at vi har utsatt forhandlingene er på ingen måte sanne, sier talsmann Ned Price i det amerikanske utenriksdepartementet.

De to partene forhandler nå om det seneste forslaget som har blitt tilsendt av EU tidligere denne måneden. Flere av punktene i avtalen er det enda ikke nådd enighet om, og begge parter har indikert at en avtale er usikkert fordi forhandlingene har pågått i over 16 måneder.

Derimot ser en tendenser til bedring. Noen av punktene som tidligere har vært betente - blant annet kravet om at USA skal fjerne Irans revolusjonsgarde fra listen over terrororganisasjoner - virker til å være løst.

– Det at Iran går vekk fra sine tidligere krav er en del av årsaken til at en enighet er nærmere enn det det var for to år siden. Men utfallet av de pågående diskusjonene råder det fremdeles usikkerhet rundt, fordi det fremdeles er et gap mellom de to partene, avslutter Price.

Varsomme

Den Iranske siden vektlegger særlig i forhandlingene at de ønsker en garanti på at avtalen vil vare utover løpetiden til den nåværende regjeringen til Joe Biden.

– Vi ønsker en god avtale som varer lenge, sier Kanaani, og fortsetter:

– Vi skal ikke bli bitt to ganger.

Økt volum av olje

Iran inngikk i 2015 en atomavtale med USA, Kina, Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Russland. Den gikk ut på at Iran skulle begrense sin anriking av uran i bytte mot at økonomiske sanksjoner mot Iran ble opphevet.

I 2018 trakk daværende president Donald Trump USA ut av avtalen. Han gjeninnførte harde sanksjoner mot Iran. Iran svarte med å øke anrikingen av uran.

Med et marked som skriker etter olje, er utfallet av samtalene mellom USA og Iran om en atomavtale sett på som en gamechanger i markedet. Dersom partene inngår en enighet, er resultatet være økt tilbud av olje globalt da Iran får muligheten til å eksportere til det bredere marked.