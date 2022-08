Everfuel lanserer plan for nytt hydrogenknutepunkt

Everfuel lanserer plan for å bygge et hydrogenknutepunkt i Holstebro, Danmark, for å støtte regional energiomstilling og akselerere oppskalering av grønt hydrogen som nullutslippsdrivstoff for industri og mobilitet.

Det fremgår av en melding onsdag.

Knutepunktet skal bygges ut i to faser i tett samarbeid med partnere innen industri og mobilitet, med mål om å etablere trygg, pålitelig og effektiv lokal forsyning av ren energi, heter det i meldingen.

I fase én vil partnerne utforske produksjon av e-metan og bruken av hydrogen i industrielle gassbrennere for å produsere e-metan på lokale biogassanlegg og begynne å teste bruk av hydrogen i naturgassrørledninger. Fase én forventes å bli satt i drift i 2023.

I fase to har Everfuel til hensikt å bygge en 100 megawattelektrolysør, en hydrogenterminal, et distribusjonssenter og en hydrogentankstasjon for tunge kjøretøy og personbiler. Lokasjoner er allerede sikret for elektrolyseanlegget og utbyggingen er planlagt å starte i 2025.

