Ber folk være forberedt på strømstans til vinteren

Fingrid, som driver kraftnettet i Finland, gikk onsdag ut og advarte om at det finnes så mange usikkerhetsmomenter at de vil at innbyggerne skal forberede seg at landet går «tom» for strøm i perioder.

«Krigen i Europa og den eksepsjonelle situasjonen på energimarkedet har økt usikkerheten knyttet til tilgjengeligheten av elektrisitet. Som en følge av de store usikkerhetene bør finnene være forberedt på strømbrudd forårsaket av mulig strømmangel kommende vinter,» skriver selskapet i en pressmelding onsdag.

1.800 MW for lite

Anslaget på kraftbalansen for den kommende vinteren er likt som den forrige, og Fingrid estimerer at strømforbruket vil toppes på rundt 15.100 megawatt (MW).

Kan påvirke finsk strømforsyning En mulig forsinkelse i oppstarten av Olkiluoto 3 kjernekraftverk vil redusere strømsikkerheten til Finland beteydelig

Det kan bli vanskeligere å importere strøm ettersom Finland har pleid å handle med Sverige og Estland. Men hvis de landene sliter med strømtilgangen selv, kan det by på utfordringer.

Feil og mangler ved innenlandske kraftverk eller i strømkabler i drift

Veksten i vindkraftkapasiteten bidrar til å forbedre tilgjengeligheten av elektrisitet i Finland, men med dårlige vindforhold vil det hjelpe lite. Ved utgangen av året er vindkraftkapasiteten beregnet til å være cirka 5000 MW.

Energisparing og tidspunkt for bruk av elektrisitet har en betydelig innvirkning på tilstrekkeligheten av elektrisitet. Kilde. Fingrid

Den innenlandske produksjonen er estimert til i bestefall dekke 12.300 MW, med 600 MW i kraftreserve. Finland vil derfor være avhengig av å importere kraft i de timene forbruket topper seg.

Russland har sluttet å sende strøm og gass til Finland, men mye av dette blir kompensert ved at finnene har kjernekraftverk, Olkiluoto 3, vil bli satt i gang. Men det er likevel flere faktorer som kan påvirke Finlands strømforsyning (se egen faktaboks).

– Vi samarbeider tett med myndighetene og systemoperatørene i Østersjøregionen for å fremme tiltak knyttet til tilstrekkeligheten av elektrisitet. Pålitelig drift av elektrisitetsmarkedet, innenlandske kraftverk og overføringsforbindelser mellom land vil være helt avgjørende for tilstrekkeligheten av elektrisitet den kommende vinteren, sier direktør for drift av kraftsystemet, Tuomas Rauhala, i Fingrid.

Hvis Finland skulle oppleve å få strømmangel i vinter vil Fingrid i praksis rasjonere på strømbruken frem til strømmangelen er over.