Kraftproduksjonen og forbruket i sørlige Norge er for tiden på et lavt nivå. I forrige uke, uke 33, gikk forbruket noe ned, mens produksjon gikk litt opp.

SKAL SNAKKE MED PRODUSENTENE: Inga Nordberg, direktør for Energi- og konsesjonsavdelingen i NVE. Foto: NVE

– Kraftflyten fra det sørlige Norge er fortsatt lav, men har gått noe opp fra forrige uke. De viktigste årsakene er mer produksjon av vindkraft og mer kapasitet i overføringen fra Midt-Norge, sier direktør i NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat), Inga Nordberg.

Økt fyllingsgrad

Fyllingsgraden for hele landet økte noe i løpet av forrige uke, også for Sør-Norge. Mens for Sørvest-Norge holdt magasinfyllingen seg uendret, opplyser NVE i en pressmelding onsdag.

Ifølge NVE produseres det for tiden veldig lite vannkraft fra magasiner som kan lagres gjennom vinteren i det sørlige Norge. Rapporten for forrige uke viser likevel en liten økning i produksjon fra uka før.

– Vi kommer til å kontakte de aktuelle selskapene og se nærmere på hva økningen skyldes. Det er viktig at produksjonen fra magasiner i sørlige Norge der det kan lagres vann, nå holdes svært lav. Det vil bidra til økt fyllingsgrad og styrket forsyningssikkerhet, sier Nordberg.

Sensommeren er en tid på året hvor magasinfyllingen normalt øker. Målinger viser at det er variasjoner fra uke til uke, men det blir viktig med nedbør utover høsten, ifølge NVE.

Kan gå tomme i Finland

Mye kan fortsatt endre seg de neste månedene. Det kan komme mye nedbør gjennom høsten, og forholdene kan endres internasjonalt. Men det kan også komme mindre nedbør enn normalt, det kan bli en ekstra kald vinter og situasjon i Europa. fortsetter å være urolig. Dette gjør at situasjonen Sør-Norge fortsatt kan bli krevende, advarer NVE.

I Finland sendt Fingrid, som driver kraftnettet der, ut en advarsel onsdag om at det kan være finnene vil oppleve tidvise strømbrudd til vinteren, på grunn av mangelen på kraft etter at Russland har sluttet å levere gass- og strøm til sine vestlige naboer.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, er det forventet at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også fremover i tid. Hvis vannkraftprodusentene holder tilbake vannet vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.