Russland har hatt innledende samtaler med flere asiatiske kjøpere om å tilby mulige langsiktige oljekontrakter med rabatter på opptil 30 prosent, ifølge Bloomberg.

Landet skal angivelig ha henvendt seg til flere asiatiske land for å tilby rabatterte, langsiktige oljekontrakter.

Samtalene kan være et tegn på at Russland prøver å avverge G7-nasjoner fra å opprette et unntak for EU-sanksjoner mot russisk olje.