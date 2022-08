Derfor sliter hele Europa med skyhøye strømpriser

Det er ikke bare i Norge at strømkunder fortviler over skyhøye strømregninger. Også i Europa merkes energikrisen på lommeboken.

For selv om strømprisene har nådd rekordhøye nivåer her i nord, er de enda høyere sørover på kontinentet.

I Europa ligger prisen for en megawattime strøm på rundt 600 euro for tiden, tilsvarende 5.700 kroner, anslår sjefanalytiker Sigbjørn Seland i Storm Geo. Det vil si at en kilowattime koster 0,6 euro, altså 5,7 kroner.

I Sørvest-Norge, hvor strømmen er desidert dyrest, blir det en snittpris for strøm på 5,41 kroner per kilowattime torsdag og en makspris på 6,23 kroner.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh.

To viktige prisdrivere

Kraftanalytikere peker på to viktige årsaker til prisgaloppen i Europa:

* Russlands krigføring mot Ukraina

* Utbredt tørke på kontinentet

Russland, som lenge har vært den viktigste gassleverandøren til Europa, har de siste månedene trappet kraftig ned på leveransene til kontinentet. Flere EU-land, deriblant Polen og Bulgaria, får ikke noe gass i det hele tatt.

Senest forrige uke kunngjorde den russiske gassgiganten Gazprom at gassledningen Nord Stream 1 mellom Russland og Tyskland stenges for vedlikehold i tre hele dager. Umiddelbart steg prisen på naturgass til himmels.

Gassprisen spiller igjen inn på strømprisene i Europa, forklarer Seland i Storm Geo. Det er nemlig slik at strømprisen i betydelig grad påvirkes av kostnaden ved å produsere elektrisitet i gasskraftverk.

– Når gassprisen er eksepsjonelt høy, som nå, blir kostnaden ved å produsere strøm eksepsjonelt høy. Derfor har Europa de høye strømprisene, sier Seland.

Går en usikker høst i møte

Hva som vil skje med strømprisene i Europa utover høsten og vinteren er fortsatt et åpent spørsmål, ifølge Marius Holm Rennesund i konsulentselskapet Thema.

– Usikkerheten er kjempestor, sier han.