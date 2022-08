Kinas største kliner til med ny rekord

PetroChina har rapportert om et resultat etter skatt på 82,4 milliarder yuan i første halvår, en økning på 55 prosent fra første halvår i fjor og ny rekord for selskapet for denne perioden, ifølge Bloomberg.

Overskuddet tilsvarer drøyt 115 milliarder kroner.

Ifølge Reuters var overskuddet imidlertid noe under konsensus. Forventningen i forkant var et overskudd på 84,9 milliarder yuan.

Selskapet, den største oljeprodusenten i Kina, fikk stor hjelp fra de høye energiprisene i løpet av halvåret.

De globale råoljeprisene lå i gjennomsnitt på rundt 105 dollar pr. fat i perioden, 62 prosent høyere enn i samme periode i fjor, ifølge Bloomberg. På det høyeste i vår har Brent-oljeprisen vært oppe i over 130 dollar fatet.

Samtidig med oljeprisoppgangen økte PetroChina også sin egen produksjon av olje og gass. Økningen var på 3,1 prosent til 845 millioner fat oljeekvivalenter.

Inntektene steg 35 prosent til 1.614 milliarder yuan.