Everfuel har signert avtale for nytt hydrogenknutepunkt

Everfuel har signert et MoU, som er en avtale som gjenspeiler en felles forståelse, med Karlstads Energi for et samarbeid om utvikling av et hydrogenknutepunkt i Karlstad, Sverige, ifølge en melding.

De to partene planlegger å undersøke den kommersielle og tekniske gjennomførbarheten av å bygge et 20 MW elektrolyseanlegg som en første fase av knutepunktutviklingen.

Anlegget skal produsere grønt hydrogen, levere overskuddsvarme til den lokale fjernvarmen som eies og drives av Karlstads Energi, utnytte det produserte oksygenet til industriformål og levere grønt brensel til både mobilitet og industripartnere.

Everfuel og Karlstads Energi har en felles ambisjon om å videreutvikle knutepunktet og utvide elektrolysørkapasiteten med ytterligere 100 MW i en andre fase.

Den første fasen forventes satt i drift i 2025, avhengig av finansiering og tillatelse.