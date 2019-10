Sparebanker vil slå seg sammen i nord

Styrene i Sparebank 68° Nord og Ofoten Sparebank har besluttet å innlede samtaler med sikte på en fusjon av de to bankene, går det frem av en børsmelding.

Bakgrunnen for drøftelsene er ifølge meldingen et felles ønske om å skape en bank for hele regionen, som består av Ofoten, Sør-Troms, Lofoten og Vesterålen, med 118.000 innbyggere.

«Målet er å styrke bankenes lokale konkurransekraft, sikre fremtidig god lønnsomhet, samt styrke bankenes evne til å bidra til lokalt og regionalt næringsliv», heter det.

Styrene har lagt som premiss at ingen ansatte sies opp som følge av fusjonen.

Basert på regnskaper per 2. kvartal 2019 vil en fusjonert bank ha en forretningskapital på 10,1 milliarder kroner og 55 ansatte.

