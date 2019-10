341 milliardærer – dette er Norges rikeste

Kapital har kåret Norges 400 rikeste, og i år er hele 341 av dem milliardærer. Det er 33 flere enn i fjor.

Ikke uventet topper John Fredriksen igjen listen. Han er den rikeste nordmannen noensinne, og er med sine 114 milliarder kroner nesten dobbelt så rik som nummer to på listen, Viking Cruises-eier Torstein Hagen.

Hagen sitter nå på verdier for 60 milliarder kroner, opp hele åtte milliarder kroner fra i fjor.

På listen er han etterfulgt av dagligvare-kongene Odd Reitan og Johan Johannson, som sitter på verdier for henholdsvis 42,4 og 40 milliarder kroner.

Den som tapte mest fra 2018 til 2019 er nummer fem på listen, Kjell Inge Røkke. Han er nå god for 35,5 milliarder kroner, ned fra 39,9 milliarder kroner for ett år siden.

På de neste plassene finner vi hedgefondforvalter Ole A. Halvorsen og tobakksarving Johan H. Andresen, som begge har verdier for rundt 33 milliarder kroner, mens Arne Wilhelmsen kaprer åttendeplassen med sine 30,5 milliarder kroner.

Salmar-gründer Gustav Witzøe er den niende rikeste nordmannen med 29,8 milliarder kroner. Hans sønn, Gustav Magnar Witzøe, overtok i 2013 praktisk talt alle eiendelene etter senior, noe som gjør at han troner på Forbes-listen over verdens rikeste under 30.

Ifølge Kapital er det imidlertid til syvende og sist likevel far som styrer eiendelene, og formuen blir derfor fortsatt ført på senior.

Norges tiende rikeste nordmann er Stein Erik Hagen, som økte formuen med tre milliarder fra 2018 til 28 milliarder kroner.

Dette er Norges rikeste:

1. John Fredriksen - 114.000 millioner kroner

2. Torstein Hagen – 60.000 millioner kroner

3. Odd Reitan – 42.400 millioner kroner

4. Johan Johannson – 40.000 millioner kroner

5. Kjell Inge Røkke – 35.500 millioner kroner

6. Ole A. Halvorsen – 33.700 millioner kroner

7. Johan H. Andresen – 33.000 millioner kroner

8. Arne Wilhelmsen – 30.500 millioner kroner

9. Gustav Witzøe – 29.800 millioner kroner

10. Stein Erik Hagen – 28.000 millioner kroner.

Les resten av listen i Kapital.