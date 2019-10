Sundt øker i XXL

Investeringsselskapet Sundt har troen på kursoppgang i XXL. I forrige uke økte det eksponeringen gjennom å kjøpe ytterligere 220.000 aksjer i sportskjeden.

Nå eier Sundt-familien i overkant av 1,4 millioner aksjer, som etter dagens kurs er priset til 32 millioner kroner.

Sundt ble etablert av Petter C.G. Sundt i 1995 som et privat investeringsselskap. Han ledet selskapet til sin bortgang i 2007. Da overtok hans to barn, Helene og Christian G. Sundt, aksjene i selskapet, som i dag ledes av Leiv Askvig.

Ved årsskiftet tar imidlertid investeringsdirektør Jakob Iqbal over sjefsstolen. Ved utgangen av 2017 var Sundt-gruppens verdijusterte egenkapital på 13,3 milliarder kroner.

NY SJEF: Investeringsdirektør Jakob Iqbal i Sundt blir adm. direktør ved årsskiftet. Foto: Ole Christian Rønning

Svak vekst

I starten av september senket DNB Markets kursmålet på XXL fra 26 til 23 kroner, og opprettholdt samtidig en «hold»-anbefaling.

Kursmålet indikerer at sportskjeden handles til 7 ganger EV/EBITDA og 13 ganger forventet inntjening for 2019, noe som litt høyere enn sammenlignbare selskaper i Norden.

Meglerhuset viser til at retailmarkedet for sportsbutikker i Norden forblir tregt, og tror ikke at tredjekvartalsresultatet, som legges frem 23. oktober, vil være et vendepunkt.

Konsensus forventer at driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) skal komme inn på 347 millioner kroner i tredje kvartal, mens DNB Markets ligger litt lavere med 329 millioner kroner.

Ifølge meglerhuset er fortsatt like-for-like-veksten XXLs største problem. I første halvår hadde sportskjeden en estimert like-for-like-vekst (LFL) på minus 11 prosent justert for netthandel.

DNB Markets påpeker at LFL-veksten i butikk har vært negativ i åtte av de siste 12 kvartalene.