Credit Suisse-topp går av etter overvåkingsskandale

Tirsdag ble det kjent at Pierre-Olivier Bouée i bankens ledergruppe går av, melder Financial Times. Det skjer i kjølvannet av en ekstern gransking av beslutningen om å hyre inn privatetterforskeren.

Det var den avtroppende lederen for Credit Suisses kapitalforvaltning, Iqbal Khan, som ble overvåket. Årsaken skal ifølge avisa ha vært at banken fryktet at han kunne komme til å kapre klienter til fordel for konkurrenten UBS, der han er på vei inn i en tilsvarende stilling.

Forsøket på å holde ham under oppsikt gikk imidlertid galt da Khan oppdaget privatetterforskerne og konfronterte dem, noe som førte til et hissig opptrinn i sentrum av Zürich.

Den interne granskningen i Credit Suisse som er utført av advokatfirmaet Homburger, konkluderer med at det ikke er tegn til at toppsjef Tidjane Thiam godkjente overvåkingen av Khan.

– Bankens styre setter pris på passende tiltak for å beskytte bankens interesser, også når høytstående ansatte forlater selskapet. Styret mener imidlertid at mandatet for observasjonen av Iqbal Khan var uforholdsmessig og har resultert i at bankens omdømme er skadet, skriver Credit Suisse i en uttalelse.

Financial Times har tidligere skrevet at det har vært et bittert forhold mellom Khan og Tidjane Thiam, blant annet på grunn av en serie nabokrangler knyttet til eiendommer de eier i Zürich.

(©NTB)